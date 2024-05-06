В ЕС раскритиковали планы России провести учения ядерных сил

В ЕС видят в планируемых Россией учениях по повышению готовности нестратегических ядерных сил "эскалацию ситуации" со стороны Москвы и призывают прекратить подобное поведение, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Разумеется, мы призываем Россию прекратить эскалацию, безответственную риторику и безответственное поведение", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Министерство обороны России ранее объявило, что по поручению президента РФ Владимира Путина будет проведено учение с ракетными соединениями в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил.

"По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота", - сообщило Минобороны РФ в понедельник.

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