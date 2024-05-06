Президент Армении посетит США с рабочим визитом

Президент Армении Ваагн Хачатурян посетит США с рабочим визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Ваагн Хачатурян 6-11 мая с рабочим визитом будет находиться в американском штате Калифорния", - говорится в опубликованном сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!