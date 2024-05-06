https://news.day.az/world/1658181.html Президент Армении посетит США с рабочим визитом
Президент Армении посетит США с рабочим визитом
Президент Армении Ваагн Хачатурян посетит США с рабочим визитом.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Ваагн Хачатурян 6-11 мая с рабочим визитом будет находиться в американском штате Калифорния", - говорится в опубликованном сообщении.
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