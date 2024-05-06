Дания расширит военное присутствие в Арктике

Правительство Дании намерено расширить военное присутствие в Гренландии. Об этом заявил министр обороны королевства Троельс Лунд Поульсен по случаю начала работы программы "Арктической базовой подготовки" в местечке Кангерлуссуак в западной части острова. Его слова приводятся в пресс-релизе Министерства обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Укрепление возможностей Вооруженных сил по решению задач в Гренландии и Кангерлуссуаке имеет важнейшее значение для безопасности. Поэтому правительство рассматривает среди прочего вопрос об укреплении присутствия Арктического командования в Кангерлуссуаке. Кроме того, мы собираемся объявить о том, как Вооруженные силы будут развивать воздушную гавань Кангерлуссуака. Я уверен, что будущее присутствие и деятельность Вооруженных Сил будут способствовать дальнейшему существованию и развитию Кангерлуссуака", - прокомментировал министр.

В программе "Арктической базовой подготовки" участвуют первые 22 курсанта. В дальнейшем ежегодно здесь будут обучаться по 30 человек.

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