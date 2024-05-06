Казахстан вводит временный запрет на экспорт сахара

Власти Казахстана вводят запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии (МВК) по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях с целью обеспечить бесперебойное снабжение сахаром граждан республики.

"Данная мера не коснется международного транзита", - пояснили в правительстве.

Сейчас баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тысяч тонн.

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