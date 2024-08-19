Страшные последствия засухи в Южной Африке

Около 68 миллионов человек в Южной Африке страдают от последствий засухи, вызванной явлением Эль-Ниньо, которая уничтожила урожай по всему региону.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, засуха, начавшаяся в начале 2024 года, нанесла ущерб производству сельскохозяйственных культур и животноводству, вызвав нехватку продовольствия и нанеся ущерб экономике в целом.

Главы государств из 16 стран Сообщества развития Юга Африки (SADC) встретились в столице Зимбабве Хараре, чтобы обсудить региональные проблемы, включая продовольственную безопасность.

По словам исполнительного секретаря SADC Элиаса Магоси, около 68 миллионов человек, или 17 процентов населения региона, нуждаются в помощи. Сезон дождей 2024 года выдался непростым, поскольку большинство районов региона ощутили на себе негативные последствия явления Эль-Ниньо, характеризующегося поздним началом дождей.

Это самая сильная засуха в Южной Африке за последние годы, вызванная сочетанием естественного явления Эль-Ниньо, когда аномальное потепление вод в восточной части Тихого океана меняет мировые погодные условия, а также более высоких средних температур, вызванных выбросами парниковых газов.

Такие страны, как Зимбабве, Замбия и Малави, уже объявили голодный кризис состоянием катастрофы, а Лесото и Намибия призвали к оказанию гуманитарной помощи.

В мае регион обратился с призывом о предоставлении гуманитарной помощи в размере 5,5 млрд долларов для борьбы с засухой, однако пожертвований не поступило, заявил уходящий председатель SADC, президент Анголы Жоау Лоренсу.

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