Страшные последствия засухи в Южной Африке
Около 68 миллионов человек в Южной Африке страдают от последствий засухи, вызванной явлением Эль-Ниньо, которая уничтожила урожай по всему региону.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, засуха, начавшаяся в начале 2024 года, нанесла ущерб производству сельскохозяйственных культур и животноводству, вызвав нехватку продовольствия и нанеся ущерб экономике в целом.
Главы государств из 16 стран Сообщества развития Юга Африки (SADC) встретились в столице Зимбабве Хараре, чтобы обсудить региональные проблемы, включая продовольственную безопасность.
По словам исполнительного секретаря SADC Элиаса Магоси, около 68 миллионов человек, или 17 процентов населения региона, нуждаются в помощи. Сезон дождей 2024 года выдался непростым, поскольку большинство районов региона ощутили на себе негативные последствия явления Эль-Ниньо, характеризующегося поздним началом дождей.
Это самая сильная засуха в Южной Африке за последние годы, вызванная сочетанием естественного явления Эль-Ниньо, когда аномальное потепление вод в восточной части Тихого океана меняет мировые погодные условия, а также более высоких средних температур, вызванных выбросами парниковых газов.
Такие страны, как Зимбабве, Замбия и Малави, уже объявили голодный кризис состоянием катастрофы, а Лесото и Намибия призвали к оказанию гуманитарной помощи.
В мае регион обратился с призывом о предоставлении гуманитарной помощи в размере 5,5 млрд долларов для борьбы с засухой, однако пожертвований не поступило, заявил уходящий председатель SADC, президент Анголы Жоау Лоренсу.
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