Стало известно, кто устроил теракт на фестивале в Германии

"Исламское государство" (ИГ) взяло на себя ответственность за нападение на фестивале в немецком городе Золинген.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление в Telegram-аккаунте боевиков.

В сообщении говорится, что нападение было совершено одним из членов организации "в отместку за мусульман в Палестине и повсюду".

При этом остается неизвестным, как нападавшие связаны с ИГ, организация не предоставила никаких доказательств своему утверждению.

Нападение на фестивале произошло накануне вечером. В результате случившегося по меньшей мере три человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер заявил, что спасатели боролись за жизни девяти человек. Полиция ищет мужчину арабской внешности.

Утром 24 августа спецназ полиции Германии задержал первого подозреваемого, им оказался подросток. Его задержали после обращения женщины, которая опознала подозреваемого. В квартире его родителей прошли обыски, однако, по данным первоначального расследования, он не считается преступником.

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