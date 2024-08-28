Парижская прокуратура выпустит заявление по делу Дурова

Прокуратура Парижа намерена выступить с заявлением по ситуации с сооснователем Telegram Павлом Дуровым в среду вечером. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве, передает Day.Az.

"Прокуратура проинформирует о продолжении процедуры, вероятно, в конце дня", - отметили в юридической инстанции.

Как отметили в ведомстве, это будет сделано в форме коммюнике.

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