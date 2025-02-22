Трамп может посетить парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп может присутствовать на параде в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Le Point со ссылкой на источники.

Издание предполагает, что Трамп посетит Москву 9 мая и встретится с лидером России Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что в телефонном разговоре президенты РФ и США условились продолжать личные контакты, в частности организовать встречу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что информация о встрече лидеров двух стран будет оперативно предоставлена, как только появится.