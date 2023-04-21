BMW выкатил обновленный Х1

Баварцы представили обновленный кроссовер BMW X1, который стал больше, тише и специфичнее. Впрочем, поклонникам немецкой марки подобные "выкрутасы" только на руку. И вот, собственно, почему.

Как передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд, старт приема предварительных заказов на освеженный BMW X1 уже дан в Китае, как на самом крупном и перспективном рынке на планете. Далее автомобиль пойдет по миру. Чем же он заинтересует потенциальных покупателей?

Прежде всего, удлиненной на 110 мм колесной базой. Для сравнения: "старший" BMW X3 всего на 62 мм больше, чем Х1. А еще автомобилю перекроили силовую линейку. Отныне самым доступным является бензиновый мотор объемом 1,5 литра мощностью 156 л. с. Альтернативой может стать 2-литровый агрегат о 204 "жеребцах". Полный привод доступен лишь опционально.

Однако самой любопытной версией оказалась модификация iX1L с электрической силовой установкой, "выдающей" 313 л. с. Быстро и бесшумно: хорошие сапоги - надо брать.