Так выглядит спортивный седан Lynk & Co 03++

Спортивный седан Lynk & Co 03++ от Geely и Volvo представлен в Китае по стартовой цене 39 100 долларов. Он оснащен 2-литровым двигателем мощностью 350 л.с., тюнингованным Aurobay. В Lynk & Co заявили, что поставки 03++ будут ограничены 40 единицами в месяц. Первые автомобили поступят к своим владельцам в декабре 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Lynk & Co - бренд высокого класса, созданный совместно компаниями Geely и Volvo (куплена Geely в 2010 году). Он ориентирован на молодых покупателей, которые любят спортивные автомобили. В Китае модельный ряд Lynk & Co включает семь моделей: 01, 02, 03, 05, 06, 08 и 09. Они используют платформы BMA, CMA и SPA. Lynk & Co продает за рубежом одну модель - крсосовер Lynk & Co 01.

Эта марка также известна своими успехами в чемпионате кузовных автомобилей WTCR, где она дважды занимала первое место на седане Lynk & Co 03, тюнингованном CYAN Racing. Новая версия использует некоторые технологии команды CYAN Racing.

Lynk & Co 03++ построен на платформе CMA, которая также лежит в основе Volvo XC40 и обычного седана Lynk & Co 03 второго поколения. Но его двигатель тюнинговала компания Powertrain Engineering Sweden AB (Aurobay). Его мощность составляет 350 л.с. при крутящем моменте 450 Нм. Этот ДВС работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В Lynk & Co 03++ скорректирована система подвески. Он доступен с внешним пакетом стоимостью 5 450 долларов, который добавляет более широкие колесные арки, более спортивные бамперы и карбоновые элементы.

03++ доступен в двух версиях. Первый называется 03 + Racing. Его габариты составляют 4697 х 1843 х 1448 мм при колёсной базе 2730 мм. Эта версия больше подходит для повседневной езды, она получила полный привод и более богатое оснащение.

Автомобиль оснащен боковыми подушками безопасности переднего ряда и шторками безопасности, AR-навигацией, доступом с помощью NFC-ключа, 5 портами USB, 10 динамиками, а также удобными передними сиденьями с подогревом и вентиляцией. Его цена составляет 39 100 долларов. Вы также можете добавить высокопроизводительные тормоза за 750 долларов.

Вторая версия называется 03 + TCR CYAN. В ней передний привод, как у гоночного автомобиля WTCR. Установлены гоночные сиденья и адаптированные материалы отделки. Lynk & Co удалила задние сиденья, боковые и шторки безопасности, систему HUD, 6 динамиков и другие аксессуары для снижения массы. В результате снаряженная масса 03 + TCR CYAN сократилась до 1495 кг. Он также имеет задний спойлер из углеродного волокна и шины Michelin UP2.

Цена этой версии достигает 57 465. И есть несколько дополнительных пакетов, таких как тормоза за 750 долларов, 6-точечный ремень безопасности (615 долларов) и каркас безопасности (1370 долларов). Также можно купить личный гоночный костюм за 2460 долларов. Сarnewschina добавляет, что обычно такой костюм стоит около 500 долларов.