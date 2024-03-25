Nissan к 2027 планирует выпустить 30 новых моделей

Японский автоконцерн Nissan Motor намерен до конца 2026 финансового года (завершится в марте 2027 года) выпустить до 30 новых моделей автомобилей, при этом 16 из них будут электрическими. Об этом говорится в обновленной стратегии развития компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Конкурентоспособность электромобилей при этом предполагается повысить за счет снижения их стоимости примерно на 30% по сравнению с текущим уровнем. К 2027 году будут также обновлены до 60% производимых сейчас моделей с бензиновыми и дизельными двигателями. При этом Nissan Motor рассчитывает, что автомобили с ДВС и электромобили будут стоить примерно одинаково к 2030 году.

Также компания рассчитывает увеличить продажи своих авто на 1 млн к 2027 году по сравнению с текущим уровнем. В 2023 году концерн реализовал по всему миру 3,37 млн единиц техники.

Японские автопроизводители в последнее время уделяют большое внимание развитию технологий нулевых выбросов. Ранее ведущий автоконцерн Toyota Motor поставил цель к 2030 году продавать в Европе только машины с электрическими и гибридными двигателями. В Китае таких показателей он хочет достичь к 2035 году.

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