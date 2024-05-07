Geely показала электрический кроссовер Galaxy E5

Компания Geely опубликовала официальные изображения своего нового электрического кроссовера Galaxy E5. Автомобиль станет первым полностью электрическим кроссовером в серии Galaxy. Ожидается, что ценовой диапазон E5 составит около 150 000-200 000 юаней, а официальный запуск состоится во втором квартале, сообщает Day.Az со ссылкой издание CarNewsChina.

Что это за автомобиль? Geely Galaxy E5 - электрический кроссовер китайского концерна. В его основе лежит электрическая архитектура Geely Electric Architecture (GEA), которая включает в себя гибридные силовые агрегаты, так и полностью электрические, а также на экологически чистом метаноле. Geely Galaxy E5 имеет габариты 4615/1901/1670 мм и колесную базу 2750 мм.

Как он выглядит? Передняя часть выполнена в том же стиле, что и у седана Geely Galaxy E8, представленного в декабре 2023 года. Впереди аналогичная закрытая решетка, фары с острыми гранями и С-образные вентиляционные отверстия в нижней части.

Что в салоне? Салон оснащен рулевым колесом с плоской верхней и нижней частью, ЖК-панелью приборов и большим центральным экраном управления, в который встроена операционная система Flyme Auto, работающая на чипе Dragon Eagle-1. Поддерживаются беспроводная зарядка мобильного телефона, обогрев/вентиляция передних сидений, 8-точечный массаж и аудиосистема с 16 динамиками.

Что по технике? Официальная информация о силовой установке на данный момент не разглашается, но Geely упомянула, что E5 будет использовать интеллектуальный электропривод и аккумулятор Shendun. Такая комбинация может обеспечить полный запас хода в 2000 км.

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