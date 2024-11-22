Acura представила новую модель ADX: это самый компактный кроссовер марки

Представлен Acura ADX - самый компактный и доступный кроссовер марки. Новинка предназначена для рынка Северной Америки: там ADX позиционируется как SUV начального уровня и как премиальный аналог Honda HR-V. Модель предложат с безальтернативной связкой полуторалитрового турбомотора и вариатора, но будет выбор между передним и полным приводом. Цены пока не объявлены, однако, по предварительным данным, стоить Acura ADX будет примерно 35 тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Acura ADX по габаритам слегка превосходит соплатформенный Honda HR-V: при одинаковой колесной базе в 2,6 метра ADX чуть длиннее - 4,7 метра против 4,5 метра у HR-V. У нового кроссовера передняя подвеска типа McPherson, а задняя - независимая многорычажная, при этом настройки шасси более спортивные, чем у HR-V.

Из интересных решений в экстерьере стоит отметить активные заслонки в радиаторной решетке. В салоне же ADX повторяет HR-V: та же 10,2-дюймовая цифровая панель приборов и тот же девятидюймовый тачскрин мультимедийной системы по центру. Заявлены поддержка Apple CarPlay и Android Auto, Wi-Fi со связью стандарта 5G, а также сервисы Google и голосовой ассистент Alexa.

В список оснащения входят аудиосистема Bang & Olufsen с 15 динамиками, 10 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, функция вентиляции для передних кресел, панорамная крыша и комплекс активным систем безопасности. Размерность шин - 225/55 R 18 либо 235/45 R 19 в зависимости от комплектации.

Турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, который получил ADX, - это "трубочетверка" L15CA, знакомая по Acura Integra. Мотор развивает 203 лошадиные силы и работает в паре с вариатором. Полный привод с автоматической муфтой, передающий до 50 процентов тяги на заднюю ось, доступен за доплату.

Главными конкурентами модели на американском рынке станут Lexus NX, который стоит от 42 тысяч долларов, BMW X1 (от 41 тысячи долларов) и Mercedes-Benz GLA (от 43 тысячи долларов).