Nissan ищет инвестора, который поможет пережить ближайший год

Японская компания Nissan приступила к поискам инвестора, который поможет пережить ближайший год. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на топ-менеджера, близкого к Nissan, сообщает Financial.

Необходимость в долгосрочном инвесторе возникла из-за того, что Renault уменьшила свою долю в Nissan посредством продажи акций. В компании рассчитывают, что смогут привлечь в качестве акционера банк или страховую группу.

"У нас осталось 12 или 14 месяцев, чтобы выжить", - приводит газета слова топ-менеджера.

Nissan не исключает возможности продажи части своих акций компании Honda.

В ноябре Nissan объявила, что уменьшит производственные мощности на 20%, сократит 9 тыс. работников, а также реализует долю в Mitsubishi. Причиной называют тяжелое финансовое положение.