Японцы сделали концепт, похожий на китайский автомобиль

Японская компания Toyota представила концепт-кар bZ7, который пойдет в серийное производство и будет продаваться на рынке КНР. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В серийном виде это будет полностью электрический седан C-класса, вероятно, с силовой установкой от концерна BYD. Производство электрокара начнется в 2025 году на совместном предприятии GAC и Toyota, суммарные инвестиции в проект электрокара составили 1,6 млрд юаней ($220 млн)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представленный концепт по дизайну практически ничем не отличается от типичного китайского автомобиля. Это говорит о том, что Toyota вынуждена подстраиваться под местные тренды, а не диктовать их.