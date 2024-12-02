Несостоявшийся кроссовер Renault и Lada обрел турбодизель и "механику". В Марокко стартовало производство и продажи паркетника Kardian: модели, которая является ближайшим аналогом российского Sandero Stepway. Из-за известных событий в 2022 году сборку новинки Renault в Тольятти так и не начали, однако в других развивающихся странах Южной Америки и Африки недорогой кросс-хэтч на платформе CMF-B-LS всё-таки появился, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Дебют нового Renault Sandero Stepway должен был состояться летом 2022 года, но в итоге модель вышла на рынок только в феврале 2024 года, а первым рынком стала Бразилия. Хотя кросс-хэтчи для разных рынков очень похожи.

Африканская спецификация внешне и по салону повторяет южноамериканскую, но начинка иная: с 1,0-литровым бензиновым турбомотором (100 сил, 160 Нм) сочетается вариатор, а ещё есть турбодизель 1.5 (102 силы, 220 Нм) в связке с 5-ступенчатой "механикой"! Также упростилось оснащение: вместо шести подушек безопасности в базе две, вместо 7-дюймового экрана бортового компьютера обычный монохромный дисплей, климат-контроль уступил место кондиционеру.

Базовый Renault Kardian для Марокко стоит 179 тысяч дирхамов (18 тысяч долларов), за топ-версию с дизелем придётся выложить 205 тысяч дирхамов (20,5 тысячи долларов). В будущем кросс-хэтчи с африканского завода появятся в других странах региона и на Ближнем Востоке. А несостоявшийся российский Sandero Stepway может унаследовать встать на конвейер в Санкт-Петербурге под маркой XCite.