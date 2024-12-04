Электрический Genesis GV70 обновился: что изменилось

Genesis улучшила "зеленый" кроссовер Electrified GV70. Еще в ноябре дебютировала версия модели для рынка США, а сейчас Genesis показал глобальный Electrified GV70 с обновленным дизайном. Принципиальных изменений в экстерьере и интерьере несколько: другие бамперы, хромированная накладка на корме, модернизированная матричная оптика и единая цифровая консоль на передней панели. Помимо всего перечисленного, с обновлением Electrified GV70 получил батарею увеличенной емкости, а вот о моторах информации пока нет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Хоть дизайн экстерьера подкорректировали лишь слегка, Electrified GV70 стал выглядеть чуть более современно за счет нового наполнения передней матричной оптики MLA (Micro Lens Array) и колесных дисков другого дизайна, которые могут быть 19- либо 20-дюймовыми. Логично предположить, что следом за американским электрокроссовером глобальный GV70 наконец обзаведется электроприводом лючка зарядки, который спрятан в заглушке на месте радиаторной решетки.

В салоне теперь установлена 27-дюймовая OLED-панель, которая пришла на смену двум отдельным экранам, - она такая же, как и у "старшего" GV80. В овальный элемент заключили дефлекторы обдува, а блок управления климатом переехал ниже. Наконец, обновилось рулевое колесо и была улучшена атмосферная подсветка.

Про моторы глобального Electrified GV70 в компании пока не рассказали, американскому же кроссоверу положена двухмоторная установка мощностью 489 лошадиных сил и батарея емкостью 84 киловатт-часа вместо прежней 77,4-киловаттной.

Старт продаж Genesis Electrified GV70 в Южной Корее намечен на первый квартал 2025 года. До США и Европы обновленная модель доберется чуть позже.