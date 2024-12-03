У пикапа Tesla нашли неисправимый зимний дефект

У электрического пикапа Tesla Cybertruck могут возникнуть проблемы во время снегопада.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Gizmodo.

Журналисты медиа заметили ролик в TikTok владельца нового автомобиля Tesla Джо Фэя, который набрал за короткое время три миллиона просмотров. В нем мужчина продемонстрировал, что пикап имеет конструктивный дефект головного света, который проявляется зимой.

Автор обратил внимание, что передние фары установлены в виде тонкой полоски, расположенные в специальной нише. Когда идет снег, он заполняет пространство между бампером и фарами, таким образом мешая выделять транспорт на дороге и освещать путь. Судя по всему, недостаток, который нашел Фэй, является неустранимым.

"Эти фары потрясающие. Они очень яркие. Однако я обнаружил, что снег скапливается прямо перед ними", - заявил Фэй. Он обратил внимание, что снег полностью забивает нишу с фарами, если машина стоит на парковке дольше чем несколько часов. При этом в дороге снег не так сильно мешает освещению.

"Очевидно, что если машина просто стоит, снег будет скапливаться прямо здесь и закрывать фары. Это определенно проблема", - подытожил блогер. По его словам, он не может поверить, что дизайнеры Tesla не подумали об этом во время проектирования Cybertruck.