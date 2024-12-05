В Китае начались продажи обновленного Avatr 11

Стильный кроссовер Avatr 11 обновился и стал последовательным гибридом. Рестайлинговый Avatr 11, который обзавелся последовательно-гибридной модификацией, выходит на китайский рынок. Модель слегка преобразилась снаружи за счет иного оформления передка, а список оснащения пополнился несколькими новыми опциями. Вместе с тем китайская марка решилась на некоторые упрощения, например теперь у кроссовера 11 камер вместо 13 и три радара миллиметрового диапазона вместо шести, хотя функционал систем активной безопасности не изменился, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Главное же нововведение - появление в линейке последовательного гибрида. Такой Avatr 11 заднеприводный и ему положен 314-сильный электромотор, который питает литий-железо-фосфатная батарея CATL емкостью 39 киловатт-часов. В роли генератора выступает 1,5-литровый ДВС на 156 лошадиных сил. Общий запас хода гибридного кроссовера достигает 1065 километров (по циклу CLTC), а на чистом электричестве - 225 километров. Последовательно-гибридный Avatr 11 предложен в Китае в двух уровнях оснащения и стоит от 279,9 тысячи юаней.

В числе опций заявлены система кругового обзора, комплекс электронных ассистентов, кресла с вентиляцией, подогревом и массажем, а также аудиосистема Meridian с 25 динамиками. В "топе" функции массажа и вентиляции доступны и для пассажиров второго ряда.

Полностью электрический Avatr 11 тоже слегка изменился с рестайлингом: из гаммы исключили версию с 90-киловаттной батареей, и теперь "базовым" выступает аккумулятор на 116 киловатт-часов. Заднеприводный кроссовер приводит в движение электромотор мощностью 322 лошадиные силы, а полноприводный - два электромотора, суммарно развивающие 547 лошадиных сил. Запас хода электрокара варьируется от 760 до 815 километров по циклу CLTC.

Стоит электрический Avatr 11 от 339,9 тысячи юаней за моноприводный вариант и от 369,9 тысячи юаней за полноприводный.