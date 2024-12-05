Названы семь минусов дешевого китайского седана Lifan Cebrium

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал об особенностях китайского седана Lifan Cebrium. В свое время эта модель была флагманом марки и в Китае называлась Lifan 720. В России ее продавали в 2014-2015 годах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Модификация единственная: атмосферный мотор 1.8 (128 л. с.) с МКП. Коробка проблемная - подшипники эпизодически крушились еще в гарантийный период. Двигатель - алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск. К 100 тыс. километров ест много масла, а чуть позже пора что-то делать с цепным приводом ГРМ", - сказал Зиновьев.

По словам эксперта, среди недостатков автомобиля - посредственное качество сборки, слабая защита кузова от коррозии, регулярные сбои электроники и дефицит запчастей.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.