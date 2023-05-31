https://news.day.az/azerinews/1569412.html Kişineuda Prezident İlham Əliyevin Moldova Prezidenti Maya Sandu ilə görüşü olub - FOTO
Kişineuda Prezident İlham Əliyevin Moldova Prezidenti Maya Sandu ilə görüşü olub - FOTO
Mayın 31-də Kişineuda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Moldova Respublikasının Prezidenti Maya Sandu ilə görüşü olub.
Day.Az xəbər verir ki, əvvəlcə birgə foto çəkdirildi.
Xəbər yenilənəcək
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