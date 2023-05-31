Kişineuda Prezident İlham Əliyevin Moldova Prezidenti Maya Sandu ilə görüşü olub

Mayın 31-də Kişineuda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Moldova Respublikasının Prezidenti Maya Sandu ilə görüşü olub.

Day.Az xəbər verir ki, əvvəlcə birgə foto çəkdirildi.

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