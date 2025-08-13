https://news.day.az/azerinews/1773860.html Suqovuşan kəndində dağlıq ərazidə baş verən yanğın söndürülüb Ağdərə rayonu, Suqovuşan kəndində dağlıq ərazidə baş vermiş yanğın daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilmədən tam söndürülüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Qubadlı rayonunun Qayalı kəndində açıq sahədə baş vermiş yanğın ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.
