Əfqanıstanda dövlət interneti tam kəsib

Əfqanıstanda Taliblər interneti tam kəsib - insanlar Pakistan sərhədinə gedərək siqnal tutmağa çalışır

Day.Az xəbər verir ki, Əfqanıstanlılar kütləvi şəkildə sərhədə üz tuturlar ki, ən azı ailələrinə mesaj göndərə bilsinlər.

Dünən Taliblər ölkədə internet xidməti tamamilə dayandırdı, nəticədə insanlar xarici dünyadan təcrid olunublar.
Bank əməliyyatları, ödənişlər və onlayn təhsil, xüsusilə qadınlar və qızlar üçün həyati əhəmiyyət daşıyan imkanlar tamamilə iflic vəziyyətinə düşüb.
Bu, Taliblərin hakimiyyətdə olduğu dövrdə Əfqanıstanda internetin ilk tam kəsilməsidir.
