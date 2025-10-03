https://news.day.az/azerinews/1785431.html Kanadanın Baş naziri Ağ Evdə ABŞ Prezidenti ilə görüşəcək Kanadanın Baş naziri Mark Karni Ağ Evdə Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Prezidenti Donald Trampla görüşəcək. AZƏRTAC-ın məlumatına görə, görüş oktyabrın 7-si olacaq. Görüşün iki ölkə arasında ticarət məsələsi və Donald Trampın Kanadanı 51-ci ştat adlandırması ilə bağlı gərginlik fonunda keçirilməsi gözlənilir.
Kanadanın Baş naziri Ağ Evdə ABŞ Prezidenti ilə görüşəcək
Kanadanın Baş naziri Mark Karni Ağ Evdə Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Prezidenti Donald Trampla görüşəcək.
AZƏRTAC-ın məlumatına görə, görüş oktyabrın 7-si olacaq.
Görüşün iki ölkə arasında ticarət məsələsi və Donald Trampın Kanadanı 51-ci ştat adlandırması ilə bağlı gərginlik fonunda keçirilməsi gözlənilir.
Bu, Mark Karninin Kanadanın Baş naziri kimi ABŞ-a ikinci səfəridir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре