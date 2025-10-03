Kanadanın Baş naziri Ağ Evdə ABŞ Prezidenti ilə görüşəcək

Kanadanın Baş naziri Mark Karni Ağ Evdə Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Prezidenti Donald Trampla görüşəcək.

AZƏRTAC-ın məlumatına görə, görüş oktyabrın 7-si olacaq.

Görüşün iki ölkə arasında ticarət məsələsi və Donald Trampın Kanadanı 51-ci ştat adlandırması ilə bağlı gərginlik fonunda keçirilməsi gözlənilir.

Bu, Mark Karninin Kanadanın Baş naziri kimi ABŞ-a ikinci səfəridir.