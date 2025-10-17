Səhər oyananda bu əlamətlərdən biri varsa, xərçəng ola bilərsiniz

Səhər oyandıqdan sonra hiss edilən bəzi əlamətlər bəzən sadə yorğunluq deyil, xərçəngin erkən xəbərdarlıq siqnalı ola bilər. 

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, soyuq hava, günəş işığının azalması və yuxu rejiminin pozulması dərhal yatmaq istəyinə səbəb ola bilər. Bu, normal haldır. Lakin bəzi hallarda yuxudan durduqdan dərhal sonra başlayan və bütün gün davam edən güclü yorğunluq ciddi səbəblərə işarə edə bilər.

Cancer Research UK təşkilatı bildirir ki, xərçəng xəstələrinin təxminən 65%-ində bu cür davamlı yorğunluq müşahidə olunur.

Əgər aşağıdakı əlamətlər sizdə də müşahidə olunursa, diqqətli olmaq lazımdır:

Bütün gün enerji çatışmazlığı, yatmaqdan çətin qalxmaq

Az fəaliyyət etsəniz belə güclü istirahət ehtiyacı

Sadə işləri belə etmək istəməmək

Yuxuya getməkdə çətinlik, yuxu rejiminin pozulması

Səhərlər oyanmaqda çətinlik

Narahatlıq, kədər və ya depressiv əhval

Əzələ ağrıları, pilləkən çıxarkən və ya qısa gəzintidə tənəffüs çətinliyi

Duş alma kimi sadə işlərdən sonra belə nəfəs darlığı

Diqqət toplamaqda çətinlik və qərar vermədə lənglik

Cinsi istək və sevinc verən fəaliyyətlərə qarşı marağın azalması

Özünə və ətrafdakılara qarşı mənfi hisslər

Mütəxəssislər bildirir: "Bu tip yorğunluq insanın gündəlik həyatına ciddi təsir edə bilər. Hətta sadə söhbət etmək üçün belə enerji tapmaya bilərsiniz."

Yorğunluq - həmişə xərçəng demək deyil

Daimi yorğunluğun başqa səbəbləri də ola bilər:

Anemiya (qan azlığı)

Tiroid pozğunluqları

Diabet

Böyrək və ürək xəstəlikləri

Endometrioz

Uzunmüddətli Covid təsirləri

Psixoloji gərginlik və depresiya

Bəzi dərmanların yan təsirləri (kemoterapi, antidepresan, ağrıkəsicilər və s.)

Nə vaxt həkimə müraciət etməli?

Əgər yorğunluq:

Gündəlik həyatınıza mane olursa

Uzun müddət davam edirsə

Səbəbi açıqlana bilmirsə, bu halda həkimə müraciət etmək vacibdir. Mütəxəssislər qeyd edir ki, insanlar bu əlaməti çox zaman xəstəliyin ağırlaşması kimi qəbul edir, lakin çox vaxt bu, müalicə prosesinin yan təsiri də ola bilər.