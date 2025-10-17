Səhər oyananda bu əlamətlərdən biri varsa, xərçəng ola bilərsiniz
Səhər oyandıqdan sonra hiss edilən bəzi əlamətlər bəzən sadə yorğunluq deyil, xərçəngin erkən xəbərdarlıq siqnalı ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, soyuq hava, günəş işığının azalması və yuxu rejiminin pozulması dərhal yatmaq istəyinə səbəb ola bilər. Bu, normal haldır. Lakin bəzi hallarda yuxudan durduqdan dərhal sonra başlayan və bütün gün davam edən güclü yorğunluq ciddi səbəblərə işarə edə bilər.
Cancer Research UK təşkilatı bildirir ki, xərçəng xəstələrinin təxminən 65%-ində bu cür davamlı yorğunluq müşahidə olunur.
Əgər aşağıdakı əlamətlər sizdə də müşahidə olunursa, diqqətli olmaq lazımdır:
Bütün gün enerji çatışmazlığı, yatmaqdan çətin qalxmaq
Az fəaliyyət etsəniz belə güclü istirahət ehtiyacı
Sadə işləri belə etmək istəməmək
Yuxuya getməkdə çətinlik, yuxu rejiminin pozulması
Səhərlər oyanmaqda çətinlik
Narahatlıq, kədər və ya depressiv əhval
Əzələ ağrıları, pilləkən çıxarkən və ya qısa gəzintidə tənəffüs çətinliyi
Duş alma kimi sadə işlərdən sonra belə nəfəs darlığı
Diqqət toplamaqda çətinlik və qərar vermədə lənglik
Cinsi istək və sevinc verən fəaliyyətlərə qarşı marağın azalması
Özünə və ətrafdakılara qarşı mənfi hisslər
Mütəxəssislər bildirir: "Bu tip yorğunluq insanın gündəlik həyatına ciddi təsir edə bilər. Hətta sadə söhbət etmək üçün belə enerji tapmaya bilərsiniz."
Yorğunluq - həmişə xərçəng demək deyil
Daimi yorğunluğun başqa səbəbləri də ola bilər:
Anemiya (qan azlığı)
Tiroid pozğunluqları
Diabet
Böyrək və ürək xəstəlikləri
Endometrioz
Uzunmüddətli Covid təsirləri
Psixoloji gərginlik və depresiya
Bəzi dərmanların yan təsirləri (kemoterapi, antidepresan, ağrıkəsicilər və s.)
Nə vaxt həkimə müraciət etməli?
Əgər yorğunluq:
Gündəlik həyatınıza mane olursa
Uzun müddət davam edirsə
Səbəbi açıqlana bilmirsə, bu halda həkimə müraciət etmək vacibdir. Mütəxəssislər qeyd edir ki, insanlar bu əlaməti çox zaman xəstəliyin ağırlaşması kimi qəbul edir, lakin çox vaxt bu, müalicə prosesinin yan təsiri də ola bilər.
