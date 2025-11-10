https://news.day.az/azerinews/1794383.html Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb - FOTO Kanadanın Ontario əyalətində yerləşən və dünyanın ən məşhur təbiət möcüzələrindən biri sayılan Niaqara şəlaləsi 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə xüsusi dizaynla işıqlandırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Kanadadakı Səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb - FOTO
Kanadanın Ontario əyalətində yerləşən və dünyanın ən məşhur təbiət möcüzələrindən biri sayılan Niaqara şəlaləsi 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə xüsusi dizaynla işıqlandırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Kanadadakı Səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Qeyd edək ki, şəlalənin işıqlandırılması zamanı Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngləri əks olunub.
