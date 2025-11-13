Bu, orqanizm üçün siqaretdən təhlükəlidir
Yalnızlıq sağlamlıq üçün siqaretdən heç də az təhlükəli deyil.
Day.Az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Harvard alimləri tənha insanların 8 il daha az yaşadığını müəyyən ediblər.
Dostların, sevgilinin olmaması, daxili təklik sonradan depressiv düşüncələrə səbəb ola bilər. Bəzi insanlar tənhalığın ölümcül təhlükə daşımayan bir ruh halı olduğunu düşünür.
Kədər, stresli vəziyyətlər və həddindən artıq emosiyalar qırıq qəlb sindromuna kömək etdiyi kimi, tənhalıq da ciddi sağlamlıq problemləri yaradır.
Harvard alimləri sübut etdilər ki, tənhalıq ömür uzunluğuna təsiri baxımından siqaretdən heç də geri qalmır. Ümumiyyətlə isə ömrü 8 il qısaldır.
Sosial təcrid, insult və ya infarkt riskini qiymətləndirmək üçün istifadə edilə bilən qan laxtalanma zülalının səviyyəsi arasında əlaqə qurulmuşdur. Yalnızlıq, ağır qan itkisi və ya zədələnmə halında qanı laxtalayan fibrinogen səviyyələrinin artmasına səbəb olur.
Bunun da artıqlığı qan təzyiqinin artmasına və damarlarda xarakterik trombların yığılmasına səbəb ola bilər. Tədqiqatın müəllifləri tənha insanlarda və çoxlu dostları və qohumları olanlarda fibrinogen səviyyəsini qiymətləndiriblər.
Sosial əlaqələrin sayının azalması ilə fibrinogen səviyyəsi atır. Alimlərin fikrincə, tənhalıq sağlamlığa zərər verir, bunu gündə 15 siqaret çəkməyin təsiri ilə müqayisə etmək olar. Kişilər üçün tənhalıq xüsusilə zəhərlidir, çünki bu, onların beyin funksiyalarını pozur.
