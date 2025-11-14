Səhər yeməyində bu qidanı yeyin - İnfarkt riskini kəskin azaldır
Səhər yeməyində tam taxıl lifinin müntəzəm qəbulu ürək və damar sağlamlığını əhəmiyyətli dərəcədə qoruyur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Kolumbiya Universitetinin Mailman İctimai Səhiyyə Məktəbində aparılan tədqiqatda müəyyən edilib ki, gündə cəmi 5 qram taxıl lifi arterial tıxanıqlığı və iltihabı azaldaraq ürək tutması riskini 40%-dək azalda bilər.
Tədqiqatda 4123 yetkinin məlumatları təhlil edilib və C-reaktiv protein kimi iltihab markerlərinin lif qəbulunun artması ilə əhəmiyyətli dərəcədə azaldığı müşahidə olunub.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, taxıl lifləri meyvə və tərəvəz liflərindən fərqli olaraq damar sağlamlığına daha güclü təsir göstərir.
Dr. Rupak Şivakoti bildirib ki, "əhalinin çoxu kifayət qədər lif qəbul etmir. Halbuki, bu sadə qida dəyişiklikləri ürək-damar sağlamlığını xeyli yaxşılaşdıra bilər."
Araşdırmanın nəticələri JAMA Network Open jurnalında dərc olunub.
