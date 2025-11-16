Azərbaycanın üzvlüyü Orta Asiyanın dünya birliyindəki səsini gücləndirəcək

Azərbaycanın bizim formata qoşulması ilə regionumuzun dünya birliyində səsi daha da əhəmiyyətli olacaq.

Day.Az-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev bu gün Daşkənddə keçirilən Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə bildirib.

Xəbər yenilənəcək