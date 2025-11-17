Bakıda Ümumdünya Telekommunikasiya İnkişafı Konfransının açılış mərasimi keçirilir - FOTO
Bakıda Ümumdünya Telekommunikasiya İnkişafı Konfransının (WTDC-25) açılış mərasimi keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, MDB regionunda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda baş tutan tədbir gənclər üçün açıq beynəlxalq platformadır.
Konfrans gənclərin dünya səviyyəsində texnoloji yeniliklər və trendlər haqqında bilik əldə etməsinə, bu sahədə aparıcı mütəxəssislərlə tanış olmasına və əməkdaşlıq imkanları yaratmasına beynəlxalq səviyyədə rəqabətqabiliyyətli olmasına şərait yaradır.
Tədbir eyni zamanda Azərbaycanın İKT sahəsinin inkişafını bir daha diqqətdə saxlayacaq və İKT üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə təkan verəcək.
Konfransa 150-dən artıq ölkədən 2 mindən çox iştirakçının, o cümlədən 300-dən artıq gəncin qatılacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, MDB regionunda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda keçirilən WTDC-25 noyabrın 17-dən 28-dək davam edəcək.
