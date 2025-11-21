Dubay aviaşousunda qəza baş verib

Birləşmiş Ərəb Əmirliyində "Dubai Air Show" aviaşousunda Hindistana hərbi hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

"HAL Tejas" qırıcısı yerli vaxtla saat 14:10-da nümayiş xarakterli uçuş zamanı tamaşaçıların gözü qarşısında yerə çırpılaraq partlayıb.

Pilotun vəziyyəti barədə məlumat verilməyib.