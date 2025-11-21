https://news.day.az/azerinews/1797022.html Dubay aviaşousunda qəza baş verib - VİDEO Birləşmiş Ərəb Əmirliyində "Dubai Air Show" aviaşousunda Hindistana hərbi hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir. "HAL Tejas" qırıcısı yerli vaxtla saat 14:10-da nümayiş xarakterli uçuş zamanı tamaşaçıların gözü qarşısında yerə çırpılaraq partlayıb.
Dubay aviaşousunda qəza baş verib - VİDEO
Birləşmiş Ərəb Əmirliyində "Dubai Air Show" aviaşousunda Hindistana hərbi hava qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsi qəzaya uğrayıb.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
"HAL Tejas" qırıcısı yerli vaxtla saat 14:10-da nümayiş xarakterli uçuş zamanı tamaşaçıların gözü qarşısında yerə çırpılaraq partlayıb.
Pilotun vəziyyəti barədə məlumat verilməyib.
