Gündə neçə fincan qəhvə təhlükəsizdir? - Həkim xəbərdarlığı
Orqanizmdə kofeinin həddindən artıq toplanması koronar arteriyanın daralmasına və nəticədə miokard infarktına səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kofein qısa müddətdə arterial təzyiqi yüksəldir. Bu xüsusilə hipertoniyası və aterosklerozu olan şəxslər üçün təhlükəlidir, çünki onların ürək-damar sisteminə əlavə yük düşür. Belə vəziyyət tromb əmələ gəlməsinə və damar tutulmasına yol aça bilər.
Kofein eyni zamanda damar spazmına səbəb ola bilər. Bu xüsusilə aterosklerozdan zədələnmiş koronar arteriyalarda qan axınının kəskin azalmasına gətirib çıxara bilər. Həmçinin, kofeinin artıq qəbulu sinir sistemini stimullaşdıraraq ürək ritminin pozulmasına səbəb ola bilər.
Belə proseslər ürək əzələsinin oksigen tələbatını artırır və işemiya yaradır ki, bu da infarkt riskini yüksəldir. Kofein əlavələri, energetik içkilər və bəzi dərmanlar xüsusilə təhlükəlidir, çünki onların dozasına nəzarət etmək çətindir və bəzi antibiotiklər, antidepresantlar kofeinin parçalanmasını ləngidir.
Sağlam insanlar üçün təhlükəsiz gündəlik kofein miqdarı 400 milliqrama qədərdir, yəni təxminən 3-5 fincan qəhvəyə bərabərdir. Ürək-damar problemi olan şəxslər isə kofein qəbulunu mütləq həkimlə məsləhətləşməlidirlər.
