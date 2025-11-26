https://news.day.az/azerinews/1797966.html 25 il sonra doğulan körpənin ailəyə bəxş etdiyi sevinc - VİDEO Uzun illərdir övlad həsrəti yaşayan ailə nəhayət ki, 25 il sonra körpələrinə qovuşub. Day.Az xəbər verir ki, ailənin yaxınları və dostları xəstəxananın qarşısında toplaşaraq yeni doğulan körpəni xüsusi coşqu ilə qarşılayıblar. Doğumun ardından xəstəxana həyətində davul-zurna səsləri yüksəlib, insanlar rəqs edib, sevinclərini bölüşüblər.
Elxan Əliyev
25 il sonra doğulan körpənin ailəyə bəxş etdiyi sevinc - VİDEO
Uzun illərdir övlad həsrəti yaşayan ailə nəhayət ki, 25 il sonra körpələrinə qovuşub.
Day.Az xəbər verir ki, ailənin yaxınları və dostları xəstəxananın qarşısında toplaşaraq yeni doğulan körpəni xüsusi coşqu ilə qarşılayıblar.
Doğumun ardından xəstəxana həyətində davul-zurna səsləri yüksəlib, insanlar rəqs edib, sevinclərini bölüşüblər. Ailə üzvləri bu anı "illərin həsrətinin sona çatması" kimi qiymətləndirərək, onlara dəstək olan hər kəsə təşəkkür ediblər.
Həmin anları təqdim edirik:
