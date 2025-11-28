https://news.day.az/azerinews/1798436.html TDT media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin növbəti toplantısının keçiriləcəyi yer açıqlanıb Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzv dövlətlərinin media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin növbəti toplantısı Astanada keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bunu TDT Baş katibinin müavini Ömer Kocaman Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv dövlətlərinin media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 7-ci toplantısında bildirib.
