"WhatsApp" bu telefonlarda işləməyəcək - SİYAHI
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, şirkətin açıqlamasına əsasən, köhnə "Android" və "iOS" əməliyyat sistemi olan həmin telefonlarda tətbiq açılmayacaq, istifadəçilər mesaj göndərə və qəbul edə bilməyəcəklər.
"WhatsApp"ın işləməyəcəyi cihazlar:
"Samsung Galaxy S5"
"Sony Xperia M4 Aqua"
"Motorola Moto X"
"LG G4"
"HTC One M8"
"Huawei Ascend Mate 7"
"Asus ZenFone 2"
"iPhone 6"
"iPhone 6s"
"iPhone 7"
"iPhone SE" (1-ci nəsil)
"iPhone 8"
"iPhone 8 Plus"
