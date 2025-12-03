Dünyada bahalaşan və ucuzlaşan ərzaq məhsulları - SİYAHI
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) Ərzaq Qiymətləri İndeksi (FFPI) 2025-ci ilin oktyabr ayında orta hesabla 126.4-ə bərabər olub. Bununla da ərzaq qiymətləri indeksi sentyabr ayı ilə müqayisədə 1.6%, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 0.4% azalıb.
Day.Az Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, dövr ərzində bitki yağları üzrə qiymət indeksi artıb, şəkər, süd, ət və taxıl məhsulları üzrə isə azalıb.
TAXIL MƏHSULLARI (DƏNLİ BİTKİLƏR)
Taxıl məhsullarının Qiymət İndeksi oktyabr ayında orta hesabla 103.6 bənd təşkil edib:
Sentyabr ayına nisbətən 1.3 bənd (1.3%) azalıb;
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10.9 bənd (9.5%) azalıb.
Taxıl məhsullarının qiymət indeksinin azalmasının əsas səbəbləri:
Cənub yarımkürəsində məhsul yığımının olması və şimal yarımkürəsində payızlıq buğda əkinin davam etməsi fonunda buğda qiymətinin azalması;
Artan rəqabət və bir sıra şimal yarımkürəsinin ixracatçı ölkələrində əsas məhsul yığımının başlaması fonunda düyü qiymətinin azalması.
Qarğıdalı, arpa və sorqo qiymətinin azalması.
BİTKİ YAĞLARI
Bitki yağı Qiymətləri İndeksi oktyabr ayında orta hesabla 169.4 bənd təşkil edib:
Sentyabr ayına nisbətən 1.5 bənd (0.9% ) artıb;
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16.7 bənd (10.9%) artıb.
Bitki yağları qiymət indeksinin artmasının əsas səbəbləri:
İndoneziyanın 2026-cı ildə biodizel qarışdırma mandatlarında planlaşdırılan artımı və Malayziyada yüksək ixracat fonunda palma yağı qiymətinin artması;
Qara dəniz regionundan məhsul gecikmələri və məhdud tədarük fonunda günəbaxan yağı qiymətinin artması;
Avropa, Braziliya və ABŞ-də yüksək tələbat fonunda kolza və soya yağı qiymətlərinin artması.
ƏT MƏHSULLARI
Ət Qiyməti İndeksi oktyabr ayında orta hesabla 125.0 bənd təşkil edib:
Sentyabr ayına müqayisədə 2.5 bənd (2.0%) azalıb;
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5.8 bənd (4.8%) artıb.
Ət məhsulları qiymət indeksinin azalmasının əsas səbəbləri:
Ticarət məhdudiyyətləri fonunda quş əti qiymətinin azalması;
Avstraliyada yüksək tədarük fonunda qoyun əti qiymətinin azalması;
Çində olan aşağı idxal tələbi fonunda donuz əti qiymətinin azalması.
SÜD MƏHSULLARI
Süd məhsullarının Qiymətləri İndeksi oktyabr ayında orta hesabla 142.2 bənd təşkil edib:
Sentyabr ayı ilə müqayisədə 5.0 bənd (3.4% ) azalıb;
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3.6 bənd (2.6%) artıb.
Süd məhsullarının qiymət indeksinin azalmasının əsas səbəbləri:
Avropa İttifaqı və Yeni Zelandiyada yüksək təklif və Asiya və Yaxın Şərqdən idxal tələbinin azalması fonunda kərə yağı qiymətinin azalması;
Avropa İttifaqında süd tədarükünün yüksək olması və ixrac tələbinin azalması fonunda pendir qiymətinin azalması;
Süd tozu qiymətinin azalması.
ŞƏKƏR
Şəkər Qiymət İndeksi oktyabr ayında orta hesabla 94.1 bənd təşkil edib:
Sentyabr ayına nisbətən 5.3 bənd (5.3 faiz) azalıb;
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 35.4 bənd (27.4%) azalıb.
Şəkər məhsulları üzrə qiymət indeksinin azalmasının əsas səbəbləri:
Beynəlxalq xam neft qiymətləri bioyanacaq sektorunun tələbinin azalması fonunda şəkər qiymətinin azalması;
Hindistan və Taylandda əlverişli məhsul fonunda şəkər qiymətinin azalması.
Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, Azərbaycanda 2025-ci ilin oktyabr ayında istehlak qiymətləri indeksi sentyabr ayı ilə müqayisədə 100,5 faiz, 2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 105,7 faiz təşkil edib.
