İranın xarici işlər naziri Azərbaycana səfər edəcək
Bu gün İranın İslam Respublikasının xarici işlər naziri Abbas Əraqçi Azərbaycana səfər edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Azərbaycanın rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək iranlı nazir qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafını müzakirə edəcək.
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin dəvəti ilə həyata keçirilən səfər iki ölkənin Xarici İşlər nazirlikləri arasında müxtəlif səviyyələrdə davam edən müntəzəm məsləhətləşmələrin tərkib hissəsidir.
