Hər gün 1 kasa qatıq yeyin, 1 stəkan da...
Tənəffüs yolları infeksiyalarının artdığı bu günlərdə bağırsaq sağlamlığının əhəmiyyəti bir daha vurğulanıb. Mütəxəssislər bu ərəfədə ağartı məhsullarına üstünlük verməyinizi məsləhət görür.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, hər gün süfrələrinizə bir kasa qatıq, bir stəkan kefir və ya evdə hazırlanmış ayna əlavə etməklə immunitet sisteminizi gücləndirməlisiniz.
Zəifləmiş immunitet sisteminin ən böyük səbəblərindən biri bağırsaq florasındakı balanssızlıqdır. Sağlamlığımızın mərkəzində tez-tez fərqinə varmadığımız, lakin bədənin bütün tarazlığını idarə edən bir yer var: bağırsaq. Bağırsaqlar yalnız həzmdən məsul deyil. Onlar həm də bədənin ikinci beyni və immun sisteminin təməl daşlarından biridir. Elmi araşdırmalar göstərir ki, immun hüceyrələrinin təxminən 70 faizi bağırsaqlarda yerləşir. Buna görə də, güclü bir immunitet sistemi istəyiriksə, əvvəlcə bağırsaq floramızı tarazlaşdırmalıyıq. Balanssız qidalanma, stress, qeyri-kafi yuxu, emal olunmuş qidalar və antibiotik istifadəsi bağırsaq floramızı asanlıqla poza bilər.
Alma, nar, heyva, balqabaq, brokoli, gül kələm və ispanaq kimi qidaların həm vitaminlər, həm də antioksidanlarla zəngin olduğunu deyən mütəxəssislər bu qidaları tez-tez tükətməyinizi məsləhət görür. Mövsümi qidalanma yalnız ənənəvi bir vərdiş deyil. Meyvə və tərəvəzlər, xüsusən də C vitamini ilə zəngin olanlar immuniteti dəstəkləyir, liflə zəngin olanlar isə həzmi tənzimləyir. Buna görə də, təzə meyvə şirələri əvəzinə meyvələri sellülozları ilə yeməliyik.
Qoz, badam və fındıq kimi çərəzlər tərkibindəki sağlam yağlar sayəsində ürək və beyin sağlamlığını qoruyur. Həmçinin, tərkibindəki zülal, yağ və lif qarışığı ilə uzunmüddətli toxluq hissi verir.
Payızda gün işığının azalması D vitamini çatışmazlığını da gətirir. D vitamini çatışmazlığı bədənin infeksiyalara qarşı müqavimətini azaldır və xroniki yorğunluq və depressiya riskini artırır. Lazım olduqda həkim nəzarəti altında əlavələr qəbul etmək bu dövrdə faydalı ola bilər.
İmmunitetimizi gücləndirmək üçün bahalı əlavələrin və mürəkkəb pəhrizlər vacib deyil. Turşu, qatıq, kefir və boza kimi fermentləşdirilmiş məhsullar bağırsaq florasına dost olan probiotik bakteriyalarla zəngindir. Bu bakteriyalar həzmi asanlaşdırır, toksinləri azaldır və bədənin immunitet sistemini gücləndirir. Hər gün bir kasa qatıq, bir stəkan kefir və ya bir neçə qaşıq evdə hazırlanmış turşu istehlak etmək, xüsusən də payız və qış aylarında böyük fərq yaradır.
Probiotiklərin bağırsaqlardakı funksiyalarını qoruması üçün: Soğan, sarımsaq, banan, yulaf, tam taxıl, ənginar və qulançar kimi prebiotiklərlə zəngin qidalara ehtiyac duyurlar. Bağırsaq sağlamlığı üçün gündəlik kifayət qədər lif qəbul etmək həm immunitetin, həm də ümumi metabolik tarazlığın qorunmasında əsas rol oynayır. Noxud, mərcimək və lobya kimi paxlalılar həm bitki zülalı, həm də liflə zəngindir.
