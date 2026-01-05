Dövlət büdcəsindən təhsil sektoruna ayrılan vəsaitin həcmi artıb
Bu il təhsil sektoruna dövlət büdcəsindən 5 milyard 16,4 milyon manat vəsait ayrılacaq. Bu, 2025-ci illə müqayisədə 79,1 milyon manat və ya 1,6 faiz çoxdur.
Day.Az xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı "Vətəndaşın büdcə bələdçisi"ndə öz əksini tapıb.
Belə ki, təhsil xərclərinin ÜDM-də payı 3,7 faiz, dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibində payı isə 12 faiz təşkil edəcək.
Bu sahə üzrə xərclərin bölgüsü aşağıdakı kimidir:
Ümumi təhsil xərcləri - 2 milyard 414,8 milyon manat;
Ali təhsil və dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi - 801,5 milyon manat;
Məktəbəqədər təhsil xərcləri - 468,2 milyon manat;
Orta ixtisas təhsili xərcləri - 94,2 milyon manat;
Peşə təhsili xərcləri - 105,5 milyon manat;
Əlavə təhsil və tətbiqi tədqiqatlar - 28,2 milyon manat;
Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlərlə bağlı xərclər - 1 milyard 104,1 milyon manat.
