22 yaşlı Mərakeş Şahzadəsinin əlini öpmək istəyənlərə REAKSİYASI - VİDEO

22 yaşlı Mərakeş şahzadəsi Moulay Hassan maraqlı davranışı ilə gündəmə gəlib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, məlumata görə, şahzadə ənənəvi rəsmi görüşlərdə hörmət əlaməti kimi qəbul edilən əl öpmə jestini qəbul etmir. Bu səbəbdən o, qarşısındakı şəxslərin əlini öpməkdən imtina edir və yalnız əl sıxmaqla görüşür.
Moulay Hassan bu yanaşması ilə şəxsi sərhədlərini qoruduğunu, eyni zamanda daha sadə və müasir ünsiyyət tərzinə üstünlük verdiyini nümayiş etdirir.
Şahzadənin bu davranışı yerli və beynəlxalq mediada geniş işıqlandırılıb, sosial şəbəkələrdə isə müxtəlif reaksiyalara və müzakirələrə səbəb olub.
