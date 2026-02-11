https://news.day.az/azerinews/1815483.html Azərbaycan XİN Kanadaya başsağlığı verdi Biz Kanadanın Tambler Ric şəhərində baş verən faciəvi məktəb atışması xəbərindən dərindən kədərləndik. Day.Azxəbər verir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. "Bu çətin zamanda qurbanların ailələrinə və yaxınlarına, eləcə də Kanada hökuməti və xalqına səmimi başsağlığı veririk.
Azərbaycan XİN Kanadaya başsağlığı verdi
Biz Kanadanın Tambler Ric şəhərində baş verən faciəvi məktəb atışması xəbərindən dərindən kədərləndik.
Day.Azxəbər verir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Bu çətin zamanda qurbanların ailələrinə və yaxınlarına, eləcə də Kanada hökuməti və xalqına səmimi başsağlığı veririk. Düşüncələrimiz həmçinin yaralananlarla birlikdədir və onlara tezliklə tam sağalmağı arzu edirik", - paylaşımda bildirilib.
Qeyd edək ki, Kanadanın Tambler Ric şəhərində yerləşən məktəbdə atışma baş verib. İnsident nəticəsində azı 10 nəfər ölüb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin də meyiti məktəb ərazisində tapılıb.
