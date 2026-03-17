Mask və Zukerberqin gizli ortaq nöqtəsi - Ev alarkən niyə borca girirlər?
Dünyanın ən zəngin insanları olan İlon Mask və Mark Zukerberq bir-birlərini bəyənməsələr də, daşınmaz əmlak alarkən eyni texnikadan istifadə edirlər: İpoteka.
İlk baxışda trilyonluq sərvəti olan insanların niyə kreditə ehtiyac duyduğu qəribə görünə bilər, lakin bunun arxasında dahi bir maliyyə strategiyası dayanır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ultra zənginlər üçün nağd pulla ev almaq maliyyə səhvi hesab olunur. Onlar "Al, Borclan, Öl" olaraq bilinən vergi və likvidlik strategiyasını tətbiq edirlər:
Milyarderlər ev almaq üçün nağd pul toplamaq məqsədilə şirkət səhmlərini satsalar, dərhal yüksək məbləğdə "kapital qazancı vergisi" ödəməli olacaqlar.
Səhmləri satmaq əvəzinə, onları banka girov göstərib aşağı faizlə kredit götürürlər. Borc "gəlir" sayılmadığı üçün bu yolla əldə edilən nağd pul tamamilə vergisizdir.
Pullarını daşınmaz əmlakın "divarlarına gömmək" əvəzinə, həmin vəsaiti öz bizneslərinə yatırıb daha çox qazanc əldə edirlər.
İlon Mask Kaliforniyadakı 5 mülkü üçün "Morgan Stanley" bankından cəmi 61 milyon dollarlıq ipotek krediti istifadə edib.
Mark Zukerberq 2012-ci ildə Palo Altodakı evi üçün cəmi 1,05% dəyişkən faizlə 30 illik kredit götürüb. Bu, inflyasiya qarşısında faktiki olaraq "pulsuz borc" deməkdir.
Mütəxəssislərin fikrincə, yüksək inflyasiya mühitində bu gün borc alıb, gələcəkdə dəyərsizləşmiş pulla geri ödəmək riyazi bir qələbədir. Üstəlik, ödənilən kredit faizləri bir çox ölkələrdə vergi bəyannaməsində xərc kimi göstərilərək ödəniləcək vergi məbləğini daha da azaldır.
