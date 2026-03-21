Türk Dövlətləri Təşkilatının növbəti sammiti Türküstanda keçiriləcək
May ayının ortalarında Türküstanda Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) sammiti keçiriləcək.
Day.Az-ın Akordaya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Türküstan vilayətində ictimaiyyət qarşısında çıxış edərkən bildirib.
"Mayın ortalarında Türküstandanda Türk Dövlətləri Təşkilatı liderlərinin yüksək səviyyəli görüşü planlaşdırılıb. Dünyada mövcud olan qeyri-sabit şəraitdə bu beynəlxalq tədbir xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Hökumət və akimat bu sammitin keyfiyyətli təşkilatçılığına xüsusi diqqət yetirməlidir", - deyə Tokayev bildirib.
