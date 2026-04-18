Azərbaycan və Ruanda arasında əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Ruandanın xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Olivye Jan Patrik Nduhungirehe ilə görüşüb.
Bu barədə Day.Az-a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, görüşdə iki ölkə arasında ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub.
Coğrafi məsafəyə baxmayaraq, iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafının gündəmdə olduğu qeyd edilib və bu istiqamətdə siyasi məsləhətləşmələr mexanizminin prosesə müsbət töhfə verdiyinə inam ifadə olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре