İnnovativ fəaliyyətin nəticəyönümlü olması üçün hərtərəfli araşdırma vacibdir - Vüsal Şıxəliyev
İnnovasiya və süni intellekt sahəsində görülən işlərin əsas nəticəyönümlü fəaliyyətinin təşkili bilavasitə düzgün koordinasiya və institusional yanaşmadan asılıdır.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin sektor müdiri Vüsal Şıxəliyev bu gün Bakıda "Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü" münasibətilə "İnnovativ Potensial: Əqli Mülkiyyət + Süni İntellekt" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda innovasiyaya giriş və çıxışın balanslı təmini ilə bağlı düşünmək lazımdır:
"Qlobal İnnovasiya İndeksində reytinqləri bağlı daim tədbirlər, müzakirələr aparırıq. Azərbaycanda 2016-cı ildə Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiya yaradılıb. Hazırda Komissiyasının rəhbəri baş nazirinin müavini Samir Şərifovdur. Komissiyada 25 İşçi qrup var. Burada mövcud imkanlar araşdırılır. Biz bu sahədə qurumlarla, özəl sektorla səmərəli və çevik sistem yaratmışıq".
Vüsal Şıxəliyev qeyd edib ki, innovativ fəaliyyətin nəticə əsaslı olması üçün hər bir komponentlər hərtərəfli araşdırılmalıdır:
"Azərbaycanda innovasiyaya giriş və çıxışın balanslı təmini ilə bağlı düşünmək lazımdır. İnnovasiyaya girişdə Azərbaycanın mövqeyi irəlidədir. İnnovasiyaya çıxış üzrə bizim ciddi potensialımız var. Müvafiq əlaqələndirmə və koordinasiya ilə imkan və potensialı iqtisadi dəyərə çevirə bilərik. Yaradılmış bu innovativ məhsulların kommersiyalaşdırılması üçün tədbirlər görməliyik ki, reytinqlərdə yüksək yer alsın".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре