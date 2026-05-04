https://news.day.az/azerinews/1832175.html “Avropa Siyasi Birliyi” Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasında mühüm rol oynayıb - Paşinyan "Avropa Siyasi Birliyi" çox vacibdir. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasında bu tədbirin mühüm rolu olub. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanda keçirilən "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci Sammitində çıxışı zamanı bildirib.
