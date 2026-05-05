https://news.day.az/azerinews/1832458.html Ceyhun Bayramov və Kaya Kallas arasında görüş keçirilir - FOTO
Ceyhun Bayramov və Kaya Kallas arasında görüş keçirilir - FOTO
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Avropa İttifaqının Xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaja Kallas arasında görüş keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, səfər dəyişən regional və qlobal dinamika fonunda Azərbaycan - Avropa İttifaqı əməkdaşlığı və dialoqunun əhəmiyyətini vurğulayır:
"Bu, qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlar əsasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün bir fürsət yaradır".
