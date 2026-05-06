Çiyələk orqanizmə əslində necə təsir edir

Çiyələk təkcə dadlı yay meyvəsi deyil, həm də sağlamlıq üçün faydalı xüsusiyyətləri ilə seçilir.

Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalar bu giləmeyvənin immuniteti gücləndirdiyini, ürək sağlamlığını dəstəklədiyini və bəzi xəstəliklərin qarşısının alınmasına kömək edə biləcəyini göstərir.

Mütəxəssislərin fikrincə, çiyələk antioksidantlarla zəngindir və bu səbəbdən xərçəng riskinin azalmasına töhfə verə bilər. Eyni zamanda aşağı kalorili və az şəkərli olması onu arıqlamaq istəyənlər üçün uyğun seçim edir. Tərkibindəki C vitamini isə orqanizmin infeksiyalara qarşı müqavimətini artırır.

Bundan əlavə, çiyələyin insulin həssaslığını yaxşılaşdırdığı və 2-ci tip diabet riskini azaltdığı bildirilir. Liflə zəngin olması isə həzm sisteminə müsbət təsir göstərir və bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir.

 