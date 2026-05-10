Həzmə kömək edən gözlənilməz içki: Qara qəhvə
Alimlər bildirirlər ki, qara qəhvə sağlam və davamlı arıqlama prosesinə dəstək verir.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, qəhvə metabolizmi 5-20% sürətləndirir, bu da bədən istirahətdə olarkən belə kalori istehlakını artırır.
Qəhvədəki kofein yağ hüceyrələrini enerji üçün parçalamağa stimul verir, beləliklə yağların oksidləşməsi sürətlənir. Bu, qarındakı daxili yağın da azaldılmasına kömək edə bilər. Bundan əlavə, qara qəhvə qlükoza səviyyəsini tənzimləyərək şəkərin yağ kimi yığılmasının qarşısını alır.
Alimlər qeyd edirlər ki, qəhvənin faydasını görmək üçün onu şəkərsiz, südsüz və şirinləşdiricisiz içmək lazımdır. Həmçinin, qəhvə fiziki fəaliyyət zamanı performansı artıraraq məşqlərin effektivliyini də yüksəldir.
