Evin həyətindən meyit

Zaqatalada 36 yaşlı kişinin meyiti tapılıb. 

Day.Az xəbər verir ki, hadisə ötən gecə rayonun Əliabad qəsəbəsində qeydə alınıb. 

Kənd sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Zaur Hacıbəy oğlu Ramazanovun meyiti yaşadığı evin həyətyanı sahəsində ailə üzvüləri tərəfindən aşkar edilib. 

Faktla bağlı araşdırma aparılır.